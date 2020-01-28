Мир В ФРГ подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом нового типа

2020-01-28 15:45 198

В немецкой Баварии в населенном пункте Штарнберг подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Мужчину изолировали, сообщает пресс-служба Баварского министерства здравоохранения и обслуживания.

Пациент находится в хорошем состоянии, он изолирован, за ним ухаживают медики. Власти региона уверяют, что риск заражения вирусом других жителей Баварии низкий.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также обнаружили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.