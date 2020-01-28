Украина Мокрый снег и метели: в Украине объявлено штормовое предупреждение

2020-01-28 17:00 132

 

В Украине 29-31 января ожидается ухудшение погодных условий, также объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По полученным данным, 29-31 января в Карпатах ожидается умеренный, ночью 29 января и днем 31 января значительный снег, метели (на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях пройдет мокрый снег, ожидается образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Кроме того, 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/сек.

Осложнения погодных условий будут отвечать I (желтому) уровню опасности. Они могут вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц; в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый).

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