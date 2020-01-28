Мир Вирус в Китае: Xiaomi закрывает магазины, Honda останавливает работу

2020-01-28 20:30 156

 

Распространение коронавируса повлияло на работу компаний и предприятий в Китае. Массовые мероприятия отменили еще на прошлой неделе.

Компания Xiaomi временно закрывает все магазины в Китае из-за смертельного коронавируса, сообщает Gizmochina.

Все магазины будут закрыты до конца недели, возобновление работы планируется на 3 февраля.

"Под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, чтобы хорошо выполнять работу по профилактике и профилактике эпидемий, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и меры, а также на здоровье вашей семьи и друзей вокруг нас мы тщательно решили, что дом Xiaomi по всей стране будет закрыт с 28 января 2020 года до 2 февраля 2020 года. Он возобновит работу 3 февраля 2020 года. В случае изменений будет сообщено отдельно", - сообщили в компании.

При этом онлайн-магазины будут работать в привычном режиме.
В то же время, о приостановке работы объявил японский автоконцерн Honda Motor. Как сообщает газета Асахи, после отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю компания отложит до 9-10 февраля возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай.

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах.

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