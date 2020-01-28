Украина В Украине на коронавирус проверили уже четырех человек

2020-01-28 19:30 162

В Украине на коронавирус было проверено четырех человек с похожими симптомами, но диагноз не подтвердился. Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации касательно коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

Отвечая на вопрос, сколько людей в Украине проверяли на заражение коронавирусом, Скипальский ответил: "Сейчас известно о четырех случаях коронавируса, у которых уже исключили этот новейший коронавирус лабораторно. Поэтому мы можем говорить о четырех случаях".

Напомним, по состоянию на 27 января, в Украине нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV.