Украина Украина экстренно закрывает авиасообщение, рейсы самолетов отменяются: что случилось

2020-01-28 22:00 678

Воздушное сообщение между Украиной и Китаем будет срочно закрыто из-за коронавируса, а нашим гражданам советуют срочно покидать страну

Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время проведения брифинга.

«Единственное прямое сообщение с Китаем – перевозчик заявил о его остановке до того момента, как ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет такого сообщения вообще», - отметил он.

Чиновник также уточнил, что МИД вышел к украинцам с предложениями по предохранению от заболеваний. Тем же гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рекомендуется покинуть территорию страны.

Кроме того, уточняется, что все пассажиры, которые до этого времени будут прибывать прямым рейсом из Китая, заставят проходить температурный скрининг.

Как сообщалсь ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая по всему миру.

Несмотря на то, что в Минздраве утверждают, что вспышек коронавируса в Украине еще не было зафиксировано, Зеленский настоял на необходимости больше информировать граждан и сформировать четкие рекомендации.

«Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику — где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — сказал глава государства.