Украина Доллар стремительно растет - курс подошел к психологической отметке в 25 грн

2020-01-29 10:42 318

Курс доллара в украинских банках и обменниках сегодня поднялся уже до 24,57-24,85 грн. Как сообщает финпортал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем (вторник, 28 января) доллар в покупке подорожал на 22 коп, а в продаже - на 20 коп.

Евро в покупке подорожал на 20 коп., а в продаже - на 15 коп., составив 27,00-27,40 грн. Российский рубль также подорожал и в покупке и в продаже, составив 0,363-0,400 грн.

Ситуация настораживает там, что эти перемены не стихийные и не продиктованы спекулятивными действиями, на что ранее постоянно списывали рост курса чиновники. Растет и официальный курс основных валют. Так, Нацбанк Украины установил на 29 января курс доллара на уровне 24,72 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 13 коп. Евро подорожал на 8 коп. и составил 27,20 грн. Рубль также подорожал и составляет 0,394 грн.