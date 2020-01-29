Мир Появилось видео строительства ударными темпами двух больниц в Китае для инфицированных коронавирусом

2020-01-29 17:30 234

В сети появилось видео и фото больницы, которую во вторник, 28 января открыли в Китае. Больница находится в 75 км от эпицентра коронавируса – города Ухань, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что корпуса, рассчитанные на тысячу пациентов, были переоборудовали за 48 часов и запущены в срочном порядке.

К работе были привлечены военные, коммунальные службы и строительные компании.

Еще одна больница строится с нуля в Ухане, в 75 км, и, как ожидается, будет завершена в конце этой недели после всего лишь недели строительства.