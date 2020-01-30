Украина США открывает в Украине свое управление по борьбе с наркоторговлей

2020-01-30 15:16 246

Власти США откроют в Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью (Drug Enforcement Administration).

Об стало известно на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с заместителем Госсекретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

"Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности", - сообщает пресс-служба МВД

По словам Авакова, сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах страны.

Эндрюс, в свою очередь, поблагодарил Авакова за совместную работу и партнерство, а также выразил надежду, что в 2020 году удастся реализовать все намеченные проекты.

Поскольку методы деятельности торговцев наркотиками становятся все более изощренными, полиция также расширяет арсенал методов и средств борьбы с ними. К примеру, в январе 2020 года чат-бот Министерства внутренних дел для мессенджера Telegram "СтопНаркотик" заблокировал более 200 наркомагазинов по всей территории Украины.