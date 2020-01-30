Украина Госсекретарь США в Киеве: 30 января и 1 февраля перекроют центр и Бориспольскую

2020-01-30 13:14 138

В связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Киеве могут временно ограничить дорожное движение с 30 января по 1 февраля.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", − сообщает Управление госхраны.

Также в управлении не исключили вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.