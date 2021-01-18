Политика Госдеп США потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Навального

2021-01-18 12:37 77

Госдепартамент США осудил задержание прилетевшего в РФ оппозиционера Алексея Навального и призвал к его немедленному освобождению. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео

"США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с серьезной обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последней из серии попыток заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции и независимые голоса, критикующие российские власти. Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не совершают насилия или не задерживают незаконно политических оппонентов", -  передает слова Помпео пресс-служба Госдепа.

Также он потребовал от РФ "немедленного и безоговорочного" освобождения оппозиционера и призвал правительство России обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе.

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Госдеп США потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Навального 2021-01-18 12:37 77
ЭКСКЛЮЗИВ ​ НИКТО НЕ СТАНЕТ НАД ВАМИ С ВИЛАМИ, ЕСЛИ ВЫ КУПИТЕ ПАЛЯНИЦЮ ПО-ПОЛЬСКИ ИЛИ ПО-РУССКИ, - мовный омбудсмен Тарас Креминь 2021-01-18 12:00 280
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