Украина Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ

2020-01-30 20:00 192

 

Нафтогаз готовит новый продукт со страховой стоимостью на газ. Ранее в Украине ввели гарантированную цену.

Нафтогаз готовит новую услугу, которой украинцам предложат по-новому зафиксировать цены на газ. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава компании Андрей Коболев.

"Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что для тех, кто не выберет страховую цену, будет действовать рыночная модель.

Отметим, по новой методике, озвученной на днях, цена газа на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам на нидерландском хабе TTF, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.

Таким образом, газ в январе будет стоить 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Как известно, до конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине зафиксированы на уровне 8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

 

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