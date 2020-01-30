Украина В Украине 18 городов могут остаться без отопления

2020-01-30 21:30 99

 

Производители тепла в 18 городах не рассчитались за газ и рискуют остаться без дальнейших поставок. Об этом заявили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"19 из 37 предприятий-должников уплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения. Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО", - говорится в сообщении.

Также в НАКе подчеркнули, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

"Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - говорится в сообщении.

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