Украина Запрет мобильных в школе и не только: детали нового закона, который изменит жизнь украинцев

2020-01-30 22:00 72

 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2792, предлагающий ввести запрет на пользование гаджетами в учебных заведениях.

Если законопроект примут, школьникам и учителям будет запрещено использовать телефоны и другие гаджеты во время учебного процесса. Если ученики будут нарушать правила, учитель будет иметь полное право отобрать мобильный. В пояснительной записке к документу отмечается, что дети не должны тратить время на смартфоны и планшеты. Автор законопроекта считает, что дети из-за гаджетов меньше общаются с родителями и сверстниками, им не хватает времени на домашнее задание и занятия спортом.

Отметим, что законопроектом не запрещается использовать гаджеты в образовательных целях. Также в документе прописано, что порядок пользования мобильными телефонами будет определять директор школы.

Интересно, что мнения учителей разделились. Одни поддерживают запрет, а другие считают, что запрещать гаджеты нельзя. В комментарии «Сегодня» учительница математики Инна Воробей рассказала, что и сейчас запрещает ученикам на уроках пользоваться мобильными. По ее словам, дети часто сидят в социальных сетях прямо во время учебы. Это влияет на их успеваемость. Воробей рассказывает, что практически на каждой контрольной кто-то пытается списать с мобильного, а кто-то пересылает ответы через интернет.

Директор киевской школы Светлана Олексюк считает, что отбирать у детей смартфоны нельзя. По ее мнению, запреты ни к чему не приведут. Нужно действовать наоборот – включать смартфоны в учебный процесс.

«Чтобы ученик не отвлекался от урока на любой другой контент, гаджет может стать инструментом учителя. Учительское сообщество должно понять, что лучший способ удержать внимание учеников – использовать гаджеты на пользу для урока», - отмечает педагог.

По ее мнению, у смартфонов есть множество полезных функций, которые учитель может использовать во время уроков. Олексюк уверена, что задача учителей придумывать, как удерживать внимание детей.

 Такого же мнения вице-президент компании «ИТ-Интегратор» Надежда Омельченко. Она считает, что запрещать гаджеты в школах нельзя. Наоборот, нужно давать детям возможность учиться при помощи их гаджетов.

Добавим, что согласно новому закону о среднем образовании, украинских детей смогут серьезно наказывать за списывание. Теперь школьника смогут отстранить от контрольной или экзамена. В случае плохого усвоения материала ученика могут заставить заново проходить предмет.

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