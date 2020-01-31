Украина В Украине продолжает дорожать валюта - курс доллара и евро на сегодня

2020-01-31 09:11 306

Нацбанк Украины установил на 31 января курс доллара на уровне 24,91 грн., говорится в сообщении регулятора на официальном сайте.

Так, по сравнению с предыдущим рабочим днем (четверг, 30 января) американская валюта подорожала на 7 копеек.

Евро за минувшие сутки также подорожало, но на 15 коп. Его официальный курс сегодня составляет 27,47 грн. А вот рубль немного подешевел (0,394 грн).

Наличный рынок страны реагирует на курсовую политику НБУ очень оперативно. В столичных обменниках и банках доллар уже перешагнул психологическую отметку в 25 гривен в продаже, а евро - 30 грн. В покупке курс основных валют также максимально приближается к этому показателю.  

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Украина

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