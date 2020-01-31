Мир Вирус в Китае: заразившихся уже почти десять тысяч, но уже есть выздоровевшие

2020-01-31 10:12 258

За минувшие сутки в Китае зафиксировали еще 43 смертельных случая вследствие заражения коронавирусом. В общей сложности от неизвестного типа вируса погибли 213 человек, а 9692 человека заразились им.

Как сообщает госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, 42 человека погибли в провинции Хубэй и еще 1 в провинции Хэйлунцзян. Кроме этого, вчера более 102 тыс человек прошли медицинское обследование, 1982 из которых оказались зараженными. При этом 47 человек за минувшиме сутки вылечили и выписали из больниц. Всего за время вспышки коронавируса из госпиталей выписали 171 пациента.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Случаи заболевания обнаружили в ряде азиатских стран, а также во Франции, США, Австралии, Канаде, Германии.