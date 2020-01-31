Мир Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй

2020-01-31 12:43 201

Власти Китая приняливолевое решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка вызванной новым типом коронавируса инфекции, сообщается в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Такое решение объясняется трудностями, с которыми сталкиваются жители провинции, в особенности города Ухань, заграницей.

Для возвращения жителей провинции в Китай будут направлены гражданские чартерные рейсы, которые доставят их в Ухань. По данным на сегодня, от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.