Мир Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй

2020-01-31 12:43 201

Власти Китая приняливолевое решение о возвращении на родину находящихся за рубежом жителей провинции Хубэй, где произошла вспышка вызванной новым типом коронавируса инфекции, сообщается в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Такое решение объясняется трудностями, с которыми сталкиваются жители провинции, в особенности города Ухань, заграницей.

Для возвращения жителей провинции в Китай будут направлены гражданские чартерные рейсы, которые доставят их в Ухань. По данным на сегодня, от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерли уже 213 человек, число заразившихся достигло 9356 человек.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Мировые цены на нефть удалось удержать благодаря заявлению ВОЗ

2020-01-31 14:46 126

Создан первый экспресс-тест для выявления китайского коронавируса нового типа

2020-01-31 13:44 216

КАРТА Туристы вывозят вирус из Китая - 2019-nCoV зафиксирован уже в 18 странах

2020-01-31 11:42 246

Вирус в Китае: заразившихся уже почти десять тысяч, но уже есть выздоровевшие

2020-01-31 10:12 381

Еще новости в разделе "Мир"

Создан первый экспресс-тест для выявления китайского коронавируса нового типа

2020-01-31 13:44 216

Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй

2020-01-31 12:43 201

видео США вывели на орбиту сверхсекретный военный спутник NROL-151

2020-01-31 12:14 216

Вирус в Китае: заразившихся уже почти десять тысяч, но уже есть выздоровевшие

2020-01-31 10:12 381
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Создан первый экспресс-тест для выявления китайского коронавируса нового типа 2020-01-31 13:44 216
Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй 2020-01-31 12:43 201
видео США вывели на орбиту сверхсекретный военный спутник NROL-151 2020-01-31 12:14 216
Вирус в Китае: заразившихся уже почти десять тысяч, но уже есть выздоровевшие 2020-01-31 10:12 381

Лента

видео 15:34 Facebook удалил видео факельного шествия памяти героев Крут
14:46 Мировые цены на нефть удалось удержать благодаря заявлению ВОЗ
14:12 ПАСЕ приняла резолюцию по России - собраны главные претензии к Москве
13:54 Встреча Зеленского и Помпео в Киеве: подробности, детали, заявления
13:44 Создан первый экспресс-тест для выявления китайского коронавируса нового типа
КАРТА 13:15 На Донбассе применили запрещенную артиллерию больших калибров
12:43 Власти Китая вернут на родину всех выехавших жителей провинции Хубэй
видео 12:14 США вывели на орбиту сверхсекретный военный спутник NROL-151
КАРТА 11:42 Туристы вывозят вирус из Китая - 2019-nCoV зафиксирован уже в 18 странах
11:13 31 января - Brexit: Украина ввела безвиз для граждан Великобритании