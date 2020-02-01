Коронавирус: более 250 человек погибли, более 11 тысяч заболели

От коронавируса на материковом Китае умерли 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
Источник: The Guardian
Детали: Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 случая. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.
На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно были в Китае.
Три крупные авиакомпании Штатов также заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.