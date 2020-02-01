Мир Коронавирус: более 250 человек погибли, более 11 тысяч заболели

2020-02-01 10:15 138

 

От коронавируса на материковом Китае умерли 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Источник: The Guardian

Детали: Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 случая. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.

На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно были в Китае.

Три крупные авиакомпании Штатов также заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

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