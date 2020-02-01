Украина Китай разрешил эвакуировать украинцев - посольство

2020-02-02 14:00 243

Украинское посольство получило предварительное согласие властей Китая. В Ухане находятся более 50 украинцев.

Власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию украинцев из города Ухань, кторый является эпицентром вспышки смертельного коронавируса. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает УНН со ссылкой на ответ посольства Украины в КНР.

"Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, отоносительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовительная работа к возможной эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй была начата 27 января.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в Ухане находится 51 украинец, но они не могут покинуть город, потому что он заблокирован войсками.

Отметим, из Китая в Украину прилетели два рейса с украинцами, еще два осуществят в ближайшие дни, после чего украинские авиакомпании на месяц прекратят полеты в Китай.