Украина НБУ пояснил рост курса доллара в начале года

2020-02-02 12:00 201

 

После длительного падения в январе курс доллара снова пошел вверх

На валютном рынке в январе 2020 года курс гривны к доллару скорректировался на фоне сезонно низкой активности на рынке в начале года. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, НБУ в течение января осуществлял операции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже.

"Однако по результатам месяца сальдо операций на межбанковском валютном рынке осталось положительным (98 млн долларов)", - говорится в публикации.

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

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