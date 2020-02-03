Мир Китай из-за вируса блокировал еще один город - запрещено выходить из дома

2020-02-03 14:45 228

Власти Китая изолировали портовый город Вэньчжоу на востоке страны. В нем проживают более девяти миллионов человек.

Как сообщает DW, мегаполис находится в 800 километрах от Уханя, который стал эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных - больше всего за пределами провинции Хубэй.

В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власть ввела жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

Напомним, при Кабмине Украины будет создана рабочая группа по недопущению распространения коронавируса на территории страны.

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2020-02-03 14:45 228

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2020-02-03 13:42 261

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