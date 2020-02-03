Мир Глава ВОЗ призвал не сеять панику: масштабы заражения коронавирусом не критичны

2020-02-03 17:00 138

На данный момент опасность вируса не так высока, поэтому не стоит паниковать, но принять меры предосторожности не помешает, говорит Гебрейесус.

Глава Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус призвал не паниковать в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Интерфакс в понедельник, 3 февраля.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он.

"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания)" и принимать эффективные меры.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли быстрый способ лечения от коронавируса. Врачу местной больницы удалось за 48 часов вылечить пожилую женщину от китайского вируса сочетанием двух видов препаратов.

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.