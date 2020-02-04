Курьезы фото Немец в одиночку избавил несколько дорог Берлина от пробок - гениальное решение

2020-02-14 17:32 852

Немецкий художник Зимон Векерт устроил перформанс в Берлине, прокатив по улицам тележку с 99-ю купленными всеконд-хенде смартфонами. Это позволило создать виртуальный затор на Google Maps. В результате реальные водители избегали красных улиц и дороги освободились от трафика.

Целью художника было исследовать, как искусство может противостоять контролю современных сервисов. Ведь сегодня множество современных сервисов функционируют благодаря Google Maps.

«Все эти мобильные приложения функционируют благодаря интеграции Google Maps и создают новые формы цифрового капитализма и коммерциализации», - пишет Векерт.

В то же время эксперты считают, что акция демонстрирует еще и то, как в реальности работает городской трафик, а именно раскрывает фактор индуцированного спроса. Так, стратегия увеличения пропускной способности дорог (расширение, строительство новых дорог, добавление полос движения, строительство развязок и т.д.) фактически дает обратный эффект. Способствует все большему пользованию автомобилями, в перспективе приводит к уменьшению пропускной способности, загруженности городской инфраструктуры.