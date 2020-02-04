Медики ответили, защищают ли маски от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают от инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом сообщается на сайте ведоиства.
В разъяснениях отмечается, что использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами.
«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми)», — отметили медики.
При этом ношение маски все же имеет определенный смысл. В ВОЗ объяснили, что делать это стоит «рационально».
Отмечается, что по состоянию на утро 4 февраля, коронавирус унес жизни 427 человек, всего заболело 20624 человек, выздоровели 667.