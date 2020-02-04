Мир Медики ответили, защищают ли маски от коронавируса

2020-02-04 19:30 129

 

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают от инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщается на сайте ведоиства.

В разъяснениях отмечается, что использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами.

«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию ​​не менее 1 метра между собой и другими людьми)», — отметили медики.

При этом ношение маски все же имеет определенный смысл. В ВОЗ объяснили, что делать это стоит «рационально».

 Так, одевать маску надо тем, кто имеет респираторные симптомы, похожие на проявления коронавируса, или когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Отмечается, что по состоянию на утро 4 февраля, коронавирус унес жизни 427 человек, всего заболело 20624 человек, выздоровели 667.

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