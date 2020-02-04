Украина Украинцев предупредили о снеге по колена

2020-02-04 21:00 234

 

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей нападает 30-50 см снега, на дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Источник: ГСЧС

Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег.

Ночью 5 февраля – сильный снег, в горах прирост снежного покрова составит 30-50 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

5-6 февраля в центральных и восточных областях значительный снег, местами с дождем, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снег укроет землю на 10-15 см.

В южных областях значительный дождь, переходящий в мокрый снег, порывы ветра 17-22 м/с, метель, на дорогах гололедица.

В Киеве в результате воздействия южного циклона также изменятся погодные условия.

7-9 февраля осадки ослабнут. Температура снизится ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет твориться с валютой

2020-02-04 22:30 216

Выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы

2020-02-03 21:30 663

В Украину идут снегопады - где заметет больше всего

2020-02-03 19:30 567

Китай разрешил эвакуировать украинцев - посольство

2020-02-02 14:00 717

Еще новости в разделе "Украина"

Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать

2020-02-04 22:15 177

В украинском школьном учебнике по всемирной истории нашли мэм с Киану Ривзом

2020-02-04 21:30 285

Украинцев предупредили о снеге по колена

2020-02-04 21:00 234

В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать

2020-02-04 20:30 222
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать 2020-02-04 22:15 177
В украинском школьном учебнике по всемирной истории нашли мэм с Киану Ривзом 2020-02-04 21:30 285
Украинцев предупредили о снеге по колена 2020-02-04 21:00 234
В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать 2020-02-04 20:30 222

Лента

22:30 Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет твориться с валютой
22:15 Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать
22:00 Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше есть на ночь
21:30 В украинском школьном учебнике по всемирной истории нашли мэм с Киану Ривзом
21:00 Украинцев предупредили о снеге по колена
20:30 В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать
20:00 Министр Дубилет признался, что тратит в месяц на себя три тысячи долларов
19:30 Медики ответили, защищают ли маски от коронавируса
19:00 Рада назначила нового министра: что известно о Денисе Шмыгале
18:30 Пристайко рассказал, когда пройдет обмен "всех на всех"