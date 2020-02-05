Мир Немецкие ученые открыли опасную особенность китайского вируса 2019n-CoV

2020-02-06 12:15 273

Как сообщили в совместном релизе эксперты берлинской клиники Шарите, мюнхенской клиники в Швабинге и Института микробиологии бундесвера, китайский коронавирус 2019n-CoV могут передавать носители, у которых выявлены лишь легкие симптомы заболевания.

Ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге.

У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми или начинающимися симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.

Напомним, в ФРГ выявлено уже 12 инфицированных коронавирусом 2019n-CoV. Большинство из них являются сотрудниками компании Webasto, производящей автозапчасти неподалеку от Мюнхена. Первый пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в Webasto, заразился во время семинара от коллеги из Китая.

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