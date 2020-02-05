Курьезы фото Депутата жестко затроллили за оголенное плечо на заседании парламента

2020-02-06 15:14 84

Британский политик и актриса Трэйси Бребин подверглась троллингу в соцсетях и критике на телевидении за то, что пришла в парламент в "смелом" наряде.

Пользователи соцсетей набросились на депутата, утверждая, что такой наряд для парламента неуместен. Также люди интересовались, не была ли 58-летний политик пьяна и не собиралась ли она в зале кормить грудью ребенка.

Другие подписчики посоветовали Бребин не обращать внимание на критиканов и носить то, что она сама считает уместным. Один мужчина "разрешил" ей прийти даже в бикини, при условии, что она при этом будет бороться за права британцев.

Сама Трэйси Бребин не стала делать вид, что ничего не произошло, а отреагировала на скандал с ее платьем. В своем Twitter-аккаунт в ответ на критику она написала, что в тот день не мучилась похмельем, не употребляла алкоголь, не собиралась кормить детей грудью.

"Кто знал, что мое плечо вызовет у людей столько эмоций", - отметила она.