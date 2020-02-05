Украина Грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям. Эпидпорог превышен уже на 43%

2020-02-05 20:00 162

 

В Украине за прошедшую неделю заболело гриппом и ОРВИ 260 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляется 682 на 100 тысяч населения. Это на 43% превышает эпидемический порог.

Об этом сообщает пресс-служба Министра здравоохранения.

"За прошедшую неделю (27 января - 2 февраля) на ОРВИ заболели 260 000 871 человек, из них 67,8% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти во всех областях Украины было зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

"Только в городе Киев, Черниговской, Харьковской и Луганской областях не превышен эпидемический порог", - отметили в пресс-службе.

При этом сообщается, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции - ред.) в 30 из 95 образцов материалов определены вирусы гриппа: 18 - типа А (Н1) pdm09, 12 - типа А, а не субтипирован", - добавили в пресс-службе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин утвердил новую программу интеграции Украины в НАТО

2020-02-05 14:13 285

фото Мем с Киану Ривзом на небоскребе попал в украинский учебник истории для 10 класса

2020-02-05 12:43 315

КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C

2020-02-05 09:12 1362

Катастрофа МАУ: Украина требует компенсации по нормам международного права

2020-02-03 20:30 543

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине появились тест-системы для выявления «китайского» коронавируса

2020-02-05 21:30 84

Врачи рассказали, как украинцам не получить травму во время гололеда

2020-02-05 21:00 105

На борту лайнера с коронавирусом находятся 20 украинцев

2020-02-05 20:30 135

Грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям. Эпидпорог превышен уже на 43%

2020-02-05 20:00 162
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине появились тест-системы для выявления «китайского» коронавируса 2020-02-05 21:30 84
Врачи рассказали, как украинцам не получить травму во время гололеда 2020-02-05 21:00 105
На борту лайнера с коронавирусом находятся 20 украинцев 2020-02-05 20:30 135
Грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям. Эпидпорог превышен уже на 43% 2020-02-05 20:00 162

Лента

22:00 Медики рассказали об алкогольном напитке, понижающем кровяное давление
21:30 В Украине появились тест-системы для выявления «китайского» коронавируса
21:00 Врачи рассказали, как украинцам не получить травму во время гололеда
20:30 На борту лайнера с коронавирусом находятся 20 украинцев
20:00 Грипп в Украине самый сильный удар нанес по детям. Эпидпорог превышен уже на 43%
19:30 Украинцев, эвакуированных из Китая, поместят на карантин
19:00 Рябошапка сообщил, когда будут результаты расследования "прослушки" Гончарука
18:30 Украина расширила безвиз с Аргентиной и Монголией
18:00 Украинцам разъяснили плюсы внедрения электронных больничных
17:30 Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40