В Украине появились тест-системы для выявления «китайского» коронавируса

Сегодня Украина получила разработанную в Германии тест-систему для выявления коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
«Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем для выявления достоверного определения указанного вида коронавируса», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.
«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, как отмечено в рекомендациях ВОЗ», - отметили в Центре общественного здоровья.