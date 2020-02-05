Украина В Украине появились тест-системы для выявления «китайского» коронавируса

2020-02-05 21:30 87

 

Сегодня Украина получила разработанную в Германии тест-систему для выявления коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

«Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем для выявления достоверного определения указанного вида коронавируса», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

«Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, как отмечено в рекомендациях ВОЗ», - отметили в Центре общественного здоровья.

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