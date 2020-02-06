Украина Подержанные иномарки вытеснили с рынка новые авто - самые ходовые модели в Украине

2020-02-07 09:12 171

Как сообщает ассоциация Укравтопром, в январе 2020 года продажи подержанных иномарок составили 28,3 тысяч, в то время как продажи новых машин повысились только до 7,1 тысяч единиц.

"Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин. При этом, автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет", - отмечается в сообщении.

Так, самым ходовым на рынке импортированных автомобилей остается Volkswagen Passat, - в течении января владельцами этой модели стали 1 716 украинцев.

На втором месте - Renault Megane, на которого припало 1 608 регистраций, на третьем - Skoda Octavia (1 518 регистраций), на четвертом - Volkswagen Golf (1 235 регистраций).

Замыкает пятерку лидеров автомобиль Ford Focus, на который припало 1 035 регистраций.