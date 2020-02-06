Украина фото Водитель внедорожника устроил гонки на выживание с полицией по Киеву

2020-02-06 09:11 129

Минувшей ночью в Дарницком районе Киева произошла полицейская погоня со стрельбой. Полицейские преследовали автомобиль Subaru Forester, в салоне которого находились два человека, одного из них задержали.

Как сообщает Информатор, нарушители успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.

Затем двое мужчин покинули салон и пытались скрыться от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй скрылся от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили журналистам, что видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Патрульные не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и никто не пострадал.

Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester задел автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян.