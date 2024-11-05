Политика Украина нервно ждет кульминации гонки за Белый дом, - The Times

2024-11-05 19:15

Независимо от того, кто из кандидатов станет президентом США, солдаты на линии фронта с Россией знают, что впереди мрачные перспективы.

Выборы президента США могут стать решающими для Украины, которая ведет изнурительную борьбу против российских оккупантов. И гражданские, и военные на фронте ждут, кто войдет в Белый дом, пишет The Times.

Во время штурма возле Покровска украинские военные были подвергнуты непрерывным артиллерийским обстрелам и ударам дронов. "Я никогда не видел ничего подобного. Я не знаю, как мы можем вернуть такие позиции", - сказал офицер ВСУ Виталий Миловидов.

Ситуация обострилась с приближением президентских выборов в США, что заставляет Украину рассчитывать на поддержку Вашингтона в условиях самой сложной фазы войны.

Усиление атак дронов на украинские города указывает на угрозу еще одной тяжелой зимы. Планы мирных переговоров провалились после украинского вторжения в Курск. Дональд Трамп заявил, что "завершит войну за 24 часа", однако он обвиняет Зеленского, а не Путина, в войне, называя его "одним из крупнейших продажников".

В то же время президент Зеленский подчеркнул:

"Следующий президент США может усилить или ослабить поддержку Украины. Если эта поддержка ослабнет, Россия захватит больше территории".

По словам генерала Сырского, украинские силы на востоке противостоят "одному из самых мощных российских наступлений с начала вторжения".

"Что мы будем делать, если наши партнеры перестанут нас поддерживать? США играют огромную роль в том, что происходит в Украине. Поэтому я надеюсь, что будущий президент осознает важность этих решений для будущего мира", - сказала молодая военная, которая служит на Донбассе.

Журналист Сергей Дибров, служащий на фронте, подчеркивает, что США иногда оставляли Украину в затруднительном положении, как это произошло при президенте Обаме, когда Россия аннексировала Крым. "Америка сейчас не кажется очень сильной в мире", - отметил он, добавляя, что Украине, возможно, нужно искать новые альянсы.

Роль Южной Кореи, которая начала поддерживать Украину летальной помощью, стала неожиданным фактором. "Кто бы мог подумать, что Вторая корейская война начнется не на 38-й параллели, а в Судже?", - резюмировал Дибров.