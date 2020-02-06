Мир видео Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших

2020-02-06 15:46 258

В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 военнослужащих-новобранцев бригады "Голани". Злоумышленник выехал на тротуар и наехал на группу военнослужащих.

Авария произошла сразу после присяги новобранцев, призванных в армию в ноябре 2019 года. Их присяга проходила возле Стены Плача — популярного туристического места. После этого военнослужащие пошли на прогулку, во время которой случился автомобильный теракт.

Новобранцы не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник, и тот скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали. Один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии, состояние еще одного оценивают как средней тяжести, остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Вскоре стало известно, что правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находился злоумышленник.