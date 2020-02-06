Мир видео Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших

2020-02-06 15:46 258

В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 военнослужащих-новобранцев бригады "Голани". Злоумышленник выехал на тротуар и наехал на группу военнослужащих. 

Авария произошла сразу после присяги новобранцев, призванных в армию в ноябре 2019 года. Их присяга проходила возле Стены Плача — популярного туристического места. После этого военнослужащие пошли на прогулку, во время которой случился автомобильный теракт.

Новобранцы не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник, и тот скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали. Один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии, состояние еще одного оценивают как средней тяжести, остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Вскоре стало известно, что правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находился злоумышленник.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото + видео Стали известны детали теракта на Житомирской трассе - кого и как взорвали в Мерседесе

2019-11-07 08:40 1998

Саудовская Аравия уже оправилась от теракта - трафик нефти полностью восстановлен

2019-09-19 13:45 2826

Теракт на нефтепромыслах Саудовской Аравии будут расследовать эксперты ООН

2019-09-18 12:15 1818

Трамп намекнул на военный ответ Ирану из-за теракта на аравийские нефтепромыслы

2019-09-18 08:11 1626

Еще новости в разделе "Мир"

Боится умереть? Журналистам, которые пришли к Путину, измерили температуру

2020-02-06 19:00 132

видео Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших

2020-02-06 15:46 258

В Китае строят робота, который будет проверять на коронавирус - мобилизованы ученые

2020-02-06 14:13 246

Немецкие ученые открыли опасную особенность китайского вируса 2019n-CoV

2020-02-06 12:15 348
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Боится умереть? Журналистам, которые пришли к Путину, измерили температуру 2020-02-06 19:00 132
видео Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших 2020-02-06 15:46 258
В Китае строят робота, который будет проверять на коронавирус - мобилизованы ученые 2020-02-06 14:13 246
Немецкие ученые открыли опасную особенность китайского вируса 2019n-CoV 2020-02-06 12:15 348

Лента

20:00 Зеленский прибыл во Львов и назначил нового губернатора
19:30 В Киеве подорожала вода. Обнародованы новые тарифы
19:00 Боится умереть? Журналистам, которые пришли к Путину, измерили температуру
18:30 Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав
18:09 Амрам Петросян: Пришло время создать глобальный проект по поддержке ментального здоровья
18:00 Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО
17:30 В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии
17:00 Грипп лютует в Киеве: назван район столицы, лидирующий по количеству заболевших
16:30 В Слуге народа озвучили сроки принятия закона о земле
видео 15:46 Террорист на авто сбил колонну солдат-новобранцев, много пострадавших