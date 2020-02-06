Мир В Китае строят робота, который будет проверять на коронавирус - мобилизованы ученые

2020-02-06 14:13 144

В Китае началась разработка робота, который сможет заменить медработников в процессе осмотра горла пациентов. Эта машина позволит снизить риск заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV,.

По данным агентства Синьхуа, разработчиком новинки выступает крупнейший поставщик роботов в стране Siasun Robot and Automation совместно с Шэньянским институтом автоматизации Академии наук Китая.

Для скорейшей реализации проекта на разработку робота мобилизованы специалисты из различных отделений института. В процессе проверки на наличие коронавируса обычно используется тампон для сбора секрета из горла пациента, поэтому медсестры подвергаются большому риску заразиться опасным вирусом.

Роботом можно управлять дистанционно, что защитит медработников от инфекции.