Украина Доллар и евро в Украине сегодня резко подешевели - точный курс валют

2020-02-06 13:44 279

В Украине продолжаются так называемые валютные качели. После двух недель стремительного роста доллар и евро вдруг заметно просели.

В частности, средний курс доллара в украинских банках 6 февраля составляет 24,50-24,80 грн. Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 20 коп., а в продаже - на 25 коп.

Евро в покупке подешевел на 25 коп., в продаже - на 27 коп. и составил 26,95-27,33 грн. Российский рубль немного изменился в продаже, составив 0,360-0,398 грн.

Нацбанк Украины установил на сегодня (06.02.2020) такие курсы валют: