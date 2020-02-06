Украина Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав

2020-02-06 18:30 177

 

Министерство здравоохранения Украины обсуждает меры по решению вопроса дефицита хирургических масок на рынке.

Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский во время брифинга по распространению коронавируса в четверг, 6 февраля.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", — сказал Андрей Скипальский.

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