Мир Боится умереть? Журналистам, которые пришли к Путину, измерили температуру

2020-02-06 19:00 135

В четверг, 6 февраля, в Кремле журналистам, которые пришли на совместное расширенное заседание президиума Госсовета РФ и президентского Совета по науке и образованию, измеряли температуру. В правительстве опровергли, что эта мера предосторожности связана с китайским коронавирусом.

О самой процедуре измерения температуры в Facebook сообщил корреспондент телеканала "Дождь" Антон Желнов.

По его словам, температуру журналистов замерял человек с тепловизором в руках. Отметим, что в официальных мероприятиях принимал участие президент РФ Владимир Путин.

"Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься", - прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Комсомольская правда".