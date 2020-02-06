Украина В Украине возникли серьезные проблемы с выплатой субсидий

2020-02-06 20:30 312

К началу 2020 года 19 областей Украины имеют задолженности по выплатам субсидий.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Наибольшая задолженность во Львовской области - 72 млн грн, Днепропетровской области - 49 млн грн и Киевской области- 0,6 млн грн. В Запорожской области сумма долга составила 0,5 млн гривен.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны может казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги через немалые тарифы ", - сказал Валерий Пацкан.