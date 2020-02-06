Украина В отделениях Укрпочты появились терминалы для снятия наличных

2020-02-06 21:00 162

 

Более 3 000 автоматизированных отделений Укрпочты оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии.

Укрпочта объявила о запуске услуги снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы.

В пресс-службе компании отметили, что терминалами оборудованы автоматизированные отделения в населенных пунктах с более 2 000 жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение Укрпочты с POS-терминалами.

Пользователи услуги могут получить за одну операцию сумму от 50 грн до 10 000 грн. Комиссии за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях нет, однако она может сниматься банком, выпустившим карту.

В Укрпочте подчеркнули, что несмотря на тренд диджитализации, видят среди клиентов запрос на снятие наличных. После пилотного запуска услуги во Львове августе 2019 года, ее решили тиражировать по всей стране.

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