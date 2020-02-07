Мир Boeing обнаружил новую проблему в системах многострадального лайнера 737 Max

2020-02-07 14:46 222

Руководство компании Boeing сообщило о выявлении новой проблемы с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако это не должно задержать возвращение самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года.  

"Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации", - сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.

"Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению", - заявили в компании.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, жертвами которых стали 346 человек. Все самолеты этой серии были "приземлены" для установки нового программного обеспечения. 

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