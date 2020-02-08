Украина Украинцы будут по-новому платить за газ: что изменится и когда заработает

2020-02-08 08:27 66

 

Стало известно, что будет со второй платежкой по газу

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде в ходе часа вопросов к Кабинету министров.

По его словам, украинцы скоро будут получать только одну общую платежку за газ, в которую внесут плату за доставку топлива и его использование.

Алексей Гончарук утверждает, что объединение платежек в одну поможет избежать путаницы при оплате коммуналки.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - добавил премьер, выступая в Парламенте.

Стоит отметить, что решение о разделении платежек за распределение газа и его потребление было принято Нацкомиссией по тарифам в конце декабря 2019. При этом субсидии и льготы в платежках за доставку газа в январе учтены не были, но в феврале власти обещают провести перерасчет.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

Однако на деле получилось совершенно по-другому. Украинцы в социальных сетях начали жаловаться, что их платежки существенно выросли, несмотря на обещания Кабмина.

 Более того, украинцы в недоумении, почему правительство ввело абонплату за доставку газа, поскольку им теперь приходится дважды платить за голубое топливо.

Власти умудрялись даже присылать по две платежки за газ людям, которые умерли несколько лет назад. 

Для восстановления справедливости украинцы выдвинули президенту Владимиру Зеленскому жесткое требование. В частности, они создали петицию с просьбой отменить абонплату за транспортировку природного газа.

В начале февраля на гнев украинцев отреагировали в Минэнергетики. Министр Оржель пообещал убрать вторую платежку за газ и сделать общий тариф на голубое топливо.

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