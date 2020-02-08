Мир Новый коронавирус. Число погибших возросло: последние данные

2020-02-08 08:33 261

 

Зафиксировано 34 887 случаев заражения во всем мире

724 человека, которые были заражены новым коронавирусом, погибли. 2076 человек полностью выздоровели. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.

Наибольшее количество смертей (699) зафиксировано в эпицентре вспышки и месте зарождения вируса - провинции Хубэй. Количество выздоровевших в этой провинции также возросло и достигло 1121 человека.

Напоминаем, что на круизном лайнере Diamond Princess растет число зараженных коронавирусом 

На борту круизного лайнера "Даймонд принцесс", который находится в карантине близ Иокогамы, еще 41 человек заразился новым коронавирусом. В общей сложности число заразившихся на борту достигло 61.

Всего на лайнере около 3700 человек - порядка 2700 пассажиров и тысяча членов экипажа. Судно будет стоять в карантине не менее двух недель.

Массовая проверка на вирус всех находящихся на борту началась после того, как заболел 80-летний житель Гонконга, побывавший на лайнере в январе. Он поднялся на борт круизного лайнера 20 января и сошел на берег в Гонконге пять дней спустя, где и был диагностирован.

Об этом были проинформированы японские власти, и когда круиз вернулся в Иокогаму 3 февраля, судну не позволили войти в порт.

Одновременно еще один круизный лайнер находится в карантине близ Гонконга, так как восемь сошедших на берег пассажиров оказались заражены коронавирусом. Среди оставшихся на борту "Уорлд дрим" 3600 человек вирус пока не был обнаружен.

Принадлежащему британо-американской компании лайнеру "Уэстердам" также было отказано во входе в японские порты, несмотря на то, что о случаях заболевания на его борту не сообщалось.

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Мир

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