Украина В Украине хотят ввести ограничение на выбор имени ребенка

2020-02-09 00:31 246

 

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил о необходимости введения в стране закона, ограничивающего выбор имени ребенка родителями «в рамках здравого смысла».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в рамках здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка оскорбительное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться», - написал Кулеба.

По информации детского омбудсмена, этот вопрос за рубежом регулируется разными способами. В частности, во Франции есть ограничения на некоторые варианты имен, а в одном из мексиканских штатов есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В Дании же есть список из одобренных имен, в который включены 7000 вариантов. Чтобы дать ребенку ими не из этого перечня, нужно получить специальное разрешение.

«Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка. Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей «выделиться». Имена собственные родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле», - подчеркнул Кулеба.

Отметим, у самого представителя президента есть четверо детей: трое сыновей (Тимофей, Елисей и Давид) и дочь Лея.

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