Мир Количество жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек, заражены более 37 тысяч

2020-02-09 09:36 51

 

По состоянию на 9 февраля в Китае жертвами пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, стали 811 человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также более чем у 37 тысяч людей диагностировали заражение коронавирусом. За последние сутки их число возросло на 2656 человек.

Новый тип коронавируса был впервые диагностирован в Китае 31 декабря 2019 года.

Коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.

В Украине случаев заражения новым коронавирусом пока не зарегистрировано.

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