Мир В древних наскальных рисунках нашли предупреждение человечеству

2020-02-09 12:00 228

Ученые из университета Вуллонгонга определили дату таинственных наскальных рисунков, обнаруженных в Австралии, и пришли к выводу, что древние авторы таким образом изобразили климатический хаос на континенте после завершения ледникового периода.

По данным, наскальные рисунки обнаружил австралийский фермер Джозеф Бредшоу в скалистом районе Кимберли еще в 1891 году.

Они представляют собой абстрактные «танцующие фигуры», выполненные охрой.

Их уникальность заключается в том, что ничего подобного с точки зрения сюжета больше никогда и нигде не встречалось в наскальной живописи.

Ученые столкнулись с трудностью датированием рисунков, до последнего момента считалось, что им может быть от 5 тысяч до 17 тысяч лет.

Настоящий возраст наскольной живописи удалось узнать благодаря крошечным кусочкам древесного угля, которые осы использовали для строительства своих гнезд, окаменелых возле рисунков.

Этот уголь подвергли радиоуглеродного датирования. Оно и показало, что реальный возраст таинственных рисунков — 12 000 лет плюс-минус 500 лет.

По хронологии они совпадают со стремительным окончанием ледникового периода. Тогда подъем уровня моря привел к затоплению северной части Австралии.

Это привело исследователей к выводу, что древние художники фактически изобразили хаос, который охватил тогда этот регион, оставив нам своего рода послание и предупреждения о климатической катастрофе.