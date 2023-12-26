Жизнь Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный ветер и дождь

2023-12-26 13:35

Штормовое предупреждение объявлено в Украине на 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода будет бушевать по всей стране.

"26 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия потенциально небезопасны для населения и инфраструктуры. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

26 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в северной и северо-восточной частях пройдет умеренный дождь, на остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем в большинстве областей ожидается на уровне 6-11° тепла, на Прикарпатье и юге страны потеплеет до 14°, а в восточных и северо-восточных областях столбики термометров покажут 3-8° тепла.