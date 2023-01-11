ВОЙНА В Украине В офисе Байдена нашли секретные документы

2023-01-11 19:30

Документы относились к периоду между 2013-м и 2016 годами. Их нашли среди несекретных бумаг Байдена, большинство из них были семейными.

В личном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании. Об этом во вторник, 10 января, сообщает CNN.

Документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами. Их нашли в коробках, которые находились в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании. Они хранились вместе с другими бумагами, которые не содержали закрытую информацию.

Документы попадали под закон "О президентских документах", который обязывает президентов и вице-президентов передавать документацию в Национальный архив по истечении срока полномочий.

Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

В СNN добавляют, что генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, которого назначил еще экс-президент Дональд Трамп, расследовать это дело.

Сам Байден заявил, что был удивлен такой находке, а также отметил, что их содержание ему неизвестно, пишет Reuters. Он добавил, что он и его команда полностью сотрудничают со следствием.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", - сказал президент США.

Напомним, ФБР в ходе обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго обнаружило документ, который описывает военную оборону иностранного правительства, в частности, его ядерный потенциал.

Отметим, Дональд Трамп и его советники неоднократно игнорировали передачу государственных документов с высокой секретностью даже после того, как получили повестки в суд, а полиция пообещала провести обыск.