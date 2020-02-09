Украина Жуткие ливни: климатолог напугал прогнозом погоды в Украине

2020-02-09 10:00 222

 

В Украине к 2050 году количество осадков увеличится на 20%. Стране грозят аномальные тропические ливни.

Об этом сообщил глава Украинкой климатической сети Илья Еременко, передает Фокус.

Он добавил, что также в стране будет значительно повышаться температура воздуха.

"За последние годы Луцк, Киев, Львов и другие города столкнулись с аномальными летними ливнями, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Да и зимой обильные снегопады не раз заставляли коммунальные службы врасплох. А к 2050-му количество осадков увеличится на 20% по сравнению с периодом с 1981 по 2010 год", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине уже почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию.

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