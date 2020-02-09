Украина Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски

2020-02-09 14:30 279

Без реформирования пенсионной системы в Украине часть граждан рискует остаться без выплат, поскольку уже через 30 лет десять работающих украинцев будут содержать 23 пенсионеров.

Чтобы не остаться без денег в старости, эксперты советуют подумать о накоплениях уже сейчас.

Складывание валюты "под матрац" является одним из самых простых способов накопить средств, но важно не хранить все деньги в одной валюте, ведь тогда риски будут выше. Лучше всего треть сбережений откладывать в гривне, треть - в долларах, треть - в евро.

Депозиты тоже остаются популярным способом сбережений, но важно помнить, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в случае банкротства банка возмещает сумму только до 200 тыс. В случае большей суммы стоит воспользоваться услугами нескольких банков.

Счет в негосударственном пенсионном фонде дает доступ к средствам после выхода на пенсию, но не обещает доходности накоплений, поэтому менее выгоден, чем депозит. Минусом являются отсутствие гарантий и недоразвитость фондового рынка.

Инвестирование в недвижимость или ценные бумаги - это один из лучших способов сделать задел на безбедную старость в Украине. Например, можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. Ценные бумаги в Украине достаточно слабые, лучше инвестировать в зарубежные.