Украина Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски

2020-02-09 14:30 279

 

Без реформирования пенсионной системы в Украине часть граждан рискует остаться без выплат, поскольку уже через 30 лет десять работающих украинцев будут содержать 23 пенсионеров.

Чтобы не остаться без денег в старости, эксперты советуют подумать о накоплениях уже сейчас.

Складывание валюты "под матрац" является одним из самых простых способов накопить средств, но важно не хранить все деньги в одной валюте, ведь тогда риски будут выше. Лучше всего треть сбережений откладывать в гривне, треть - в долларах, треть - в евро.

Депозиты тоже остаются популярным способом сбережений, но важно помнить, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в случае банкротства банка возмещает сумму только до 200 тыс. В случае большей суммы стоит воспользоваться услугами нескольких банков.

Счет в негосударственном пенсионном фонде дает доступ к средствам после выхода на пенсию, но не обещает доходности накоплений, поэтому менее выгоден, чем депозит. Минусом являются отсутствие гарантий и недоразвитость фондового рынка.

Инвестирование в недвижимость или ценные бумаги - это один из лучших способов сделать задел на безбедную старость в Украине. Например, можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. Ценные бумаги в Украине достаточно слабые, лучше инвестировать в зарубежные.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Фискалы напомнили, какие банковские счета и сейфы нужно декларировать украинцам

2020-02-08 14:30 1305

Министр Оржель заявил, что газ сильно подешевел, а две платежки - это не проблема

2020-02-07 13:41 606

Украинцы скупили все маски от коронавируса, возник дефицит - Минздрав

2020-02-06 18:30 519

Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать

2020-02-04 22:15 576

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар и евро ждут удара от гривни: официальный курс валют от НБУ

2020-02-09 15:00 774

Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски

2020-02-09 14:30 279

Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

2020-02-09 13:30 306

В Украине хотят ввести ограничение на выбор имени ребенка

2020-02-09 13:00 537
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар и евро ждут удара от гривни: официальный курс валют от НБУ 2020-02-09 15:00 774
Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски 2020-02-09 14:30 279
Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда 2020-02-09 13:30 306
В Украине хотят ввести ограничение на выбор имени ребенка 2020-02-09 13:00 537

Лента

15:00 Доллар и евро ждут удара от гривни: официальный курс валют от НБУ
фото 14:38 Громада Протасового Яру, яка бореться з Корбаном, протестує під СІЗО
14:30 Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски
14:00 Зеленский попросил Папу помочь освободить пленных
13:30 Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда
13:00 В Украине хотят ввести ограничение на выбор имени ребенка
12:30 МИД отреагировал на новую санкционную процедуру СЕ
12:00 В древних наскальных рисунках нашли предупреждение человечеству
11:30 Количество жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек, заражены более 37 тысяч
11:00 Стали известны первые финалисты Евровидения-2020