Украина Должников за коммуналку ждут серьезные неприятности: что известно

2020-02-10 07:30 159

Озвучен прогноз по судьбе должников за услуги ЖКХ в Украине

Об этом сообщается в материале "Сегодня".

Самый простой путь для выплаты долга – реструктуризация, она же рассрочка, неуплаченного. Отмечается, что за 2019 год лишь 68 тыс. должников из нескольких миллионов человек реструктуризировали долги на 532 млн грн. Это даже не несколько процентов от 100 всей суммы долгов, которые украинцы не выплатили государству.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал ситуацию с долгами за коммуналку в Украине.

"Значительная часть этих долгов, примерно 20-25%, или порядка 15 млрд грн, – безнадежные, так как по ним истек срок исковой давности – три года. Также есть долги умерших людей, которые проживали в неприватизированных квартирах, их взыскать тоже невозможно. Государство должно разработать механизм списания таких долгов, а поставщики комуслуг – активнее заниматься взысканием через суд и реструктуризацией долгов, которые еще можно взыскать, а не популизмом, рассказывая, какое плохое население, которое потребляет услуги, но не платит за них", – объяснил Охрименко.

Согласно подсчетам Госслужбы процент тех, кто начал оплачивать счета за коммуналку, стало больше. Так с 2018 года процент оплативших увлечился с 58 до до 79% в 2019 году.

Но, несмотря на это, все равно долги выросли: по газу – до 27,9 млрд грн (+1,5 млрд грн), по холодной воде – до 4,1 млрд грн (+1 млрд грн), а вывоз мусора – до 0,8 млрд грн (+0,2 млрд грн), по отоплению и горячей воде – до 20,4 млрд грн (+3,7 млрд грн), за содержание домов – до 5,1 млрд грн (+2 млрд грн), з за электроэнергию – до 5,4 млрд грн (+0,6 млрд грн). Так, долги составляют на данный момент почти 63,7 млрд грн (+8,1 млрд грн).

Также озвучена статистика по регионам страны, где жители лучше всего оплачивают счета по коммуналке. Так, украинцы на западе и в центре Украины более добросовестны, чем на востоке и юге страны.

Напомним, что жители Днепра, Кривого Рога и Каменского с 1февраля могут остаться без тепла в квартирах. Это связано с долгами предприятий, которые производят тепло. По данным "Нафтогаза Украины", по состоянию на 23 января, предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривен и окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен был сделан до 25 января.