Украина От двух тысяч гривен: вызов "скорой" на дом хотят сделать платным

2020-02-10 07:00 141

В Украине вызов кареты скорой помощи теперь может стать платным. Ведь медицинские работники не раз жаловались на то, что на них нападали.

Работники скорой помощи Днепропетровской области просят как можно скорее принять Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Ведь медики уже боятся выезжать на вызовы из-за опасности для своей жизни. Пост отчаяния опубликовал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко на своей страничке в Facebook.

В сообщение сказано, что 5 февраля, сотрудница скорой помощи подверглась насилию со стороны того, кто вызывал карету себе на дом. На медработницу напала пьяна женщина, которая нанесла ей несколько ударов. После этого врачу стало плохо. У нее закружилась голова, затошнило. Ее было доставлено в медицинское учреждение и поставлен диагноз «ЗЧМТ. СГМ. Гематома левой височной области. Производственная травма", - сообщил он.

Именно поэтому врачи просят сделать вызов врачей к людям, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения платным. Его стоимость должна быть не менее двух тысяч гривен.

"Иначе это нашествие "пьяных вызовов" не остановить", - заключил он.